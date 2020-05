Coronavirus: ci sono 14 nuovi contagi

BELLINZONA - Sono 14 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore. Zero, invece i decessi. Queste le cifre, aggiornate e riferite questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), sull'epidemia di Covid-19. Il dato dei positivi è sensibilmente più alto rispetto a quelli registrati negli scorsi giorni, ma, trattandosi di un numero isolato al momento, non è necessariamente di quelli che devono preoccupare. Come riferito dal medico cantonale in una delle ultime conferenze stampa, infatti, deve impensierire maggiormente una crescita esponenziale che si protrae nel tempo, piuttosto che certi numeri altalenanti.



In totale, i positivi dall'inizio dell'epidemia salgono quindi a 3'301, mentre i decessi totali restano 344. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 50 persone: 45 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 5 intubate.

Dall’inizio della pandemia, sono state dimesse dalle strutture sanitarie 885 persone, 4 delle quali nelle ultime ventiquattro ore.

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800.144.144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che nonostante gli allentamenti, è fondamentale che tutti continuino ad attenersi rigorosamente alle regole d’igiene e di distanziamento sociale.