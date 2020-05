Nessun nuovo contagio, ma un decesso

LUGANO - Una vittima e tre dimessi. Ma nessun nuovo positivo. Queste le cifre, aggiornate e riferite questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), sull'epidemia di Covid-19 in Ticino.

In totale, i positivi dall'inizio dell'epidemia restano quindi 3'285, mentre i decessi totali ammontano a 344. Nel complesso, dagli ospedali ticinesi sono stati dimessi 877 pazienti ricoverati per il virus.

Per quanto riguarda il dettaglio della situazione ospedaliera in Ticino, al momento si contano 53 persone ricoverate: 49 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 4 intubate.