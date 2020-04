Esce di strada e si cappotta: illeso

IRAGNA - Esce di strada, si cappotta e finisce di nuovo sulle quattro ruote, miracolosamente illeso. Incidente alla circolazione oggi pomeriggio a Iragna. Poco prima delle 18.00 una Honda che circolava sulla cantonale in direzione di Lodrino, in prossimità del ponte tra Biasca e Iragna, è uscita di strada mentre affrontava una leggera curva a sinistra.

Il veicolo - per cause che l'inchiesta dovrà stabilire - è finito nel terreno di fianco alla carreggiata, cappottandosi. Il conducente non ha riportato ferite, tanto che non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto la Polizia cantonale per i rilievi del caso.

FVR