Precipita in una scarpata, gravi ferite per un ciclista

BRIONE SOPRA MINUSIO - Un 50enne ciclista svizzero, domiciliato nella regione, si è infortunato questo pomeriggio, poco dopo le 13.00, mentre percorreva una strada forestale a Brione sopra Minusio.

L'uomo si stava dirigendo in direzione di Locarno-Monti quando ha perso il controllo della bicicletta urtando una roccia a lato della strada. In seguito è caduto per circa sei metri in una scarpata. Il ciclista ha riportato ferite giudicate gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato al Pronto soccorso. Sul posto anche la Cantonale e la Polizia Città di Locarno per gli accertamenti del caso.

Rescue Media