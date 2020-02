A carnevale questo scherzo non vale: «Sequestrati 100'000 prodotti non sicuri»

OLGIATE COMASCO - "A carnevale ogni scherzo vale". Il famoso detto, però, non è valido quando la salute delle persone viene messa in pericolo. Ed è proprio per questo motivo che negli scorsi giorni la Guardia di Finanza di Como ha sequestrato oltre centomila accessori e gadget carnascialeschi - tra cui parrucche, maschere e cappelli - che non avevano i necessari requisiti previsti dalla legge sulla sicurezza.

I prodotti - precisano i militi in una nota odierna - erano sistemati negli scaffali e nei depositi di due esercizi commerciali di Olgiate Comasco e Vertemate Con Minoprio di proprietà di una nota catena di negozi di articoli “low cost”. E tra le merci poste sotto sequestro vi erano anche prodotti destinati ai bambini. Un'ulteriore aggravante. Il titolare della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como e Lecco, per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

La Guardia di Finanza lancia infine un monito a tutti coloro che intendono fare acquisti per carnevale: «Per evitare rischi è opportuno rivolgersi sempre a punti vendita e operatori commerciali affidabili, controllando le etichette dei prodotti acquistati, che devono riportare, con chiarezza, le informazioni relative al produttore, nonché le istruzioni d’uso».

«È necessario - concludono i militi - cercare i prodotti che riportano i marchi di qualità CE, IMQ oppure il marchio specifico "Giocattoli Sicuri", anche se questi, a volte, vengono abilmente contraffatti».

