Docente "dalle maniere brusche" finisce nei guai

MENDRISIO – Avrebbe usato più volte le maniere forti con i suoi allievi. Non si tratterebbe di azioni fisiche, bensì psicologiche. Finisce nei guai una docente di scuola dell'infanzia di una sede del Mendrisiotto. Diverse e pesanti le lamentele da parte dei genitori. La donna sarebbe stata segnalata alle autorità scolastiche e anche al centro pediatrico regionale.

I dettagli sono ancora tutti da appurare. E infatti anche il direttore della scuola invita a prendere con le pinze le segnalazioni giunte a Tio/20 Minuti da alcuni papà e da alcune mamma. «È chiaro che come scuola non possiamo restare indifferenti di fronte a determinate supposizioni – sottolinea –. Abbiamo attuato un sistema che ci permette di rilevare eventuali disagi da parte dei bambini. Il nostro scopo è naturalmente quello di garantire la massima serenità ad allievi e docenti».

Al momento, la maestra in questione risulterebbe non essere al lavoro. Secondo alcuni si sarebbe messa in malattia, in seguito alle pesanti pressioni venutesi a creare nei suoi confronti. Nulla di ufficiale. «È molto prematuro fare qualsiasi analisi – dice il direttore –. Vi invito dunque a restare cauti con qualsiasi affermazione. Stiamo cercando di fare chiarezza».

Stando ad alcune testimonianze, la donna non sarebbe nuova a situazione del genere. Già in esperienze passate, quando lavorava in altre sedi, avrebbe avuto problemi a causa del comportamento poco consono nei confronti dei bambini. Metodi rigidi che avrebbero creato disagi in più di un’occasione. Le imminenti vacanze scolastiche, forse, contribuiranno a placare gli animi attorno alla vicenda. E ad aiutare le parti in causa a trovare una soluzione