Sospettato di intascare i soldi delle multe, poliziotto nei pasticci

GORDOLA – È sospettato di avere intascato i soldi di alcune multe. Un giovane agente della Polizia Intercomunale del Piano, basata a Gordola, è finito di recente nei guai. Nei suoi confronti è stata aperta un'inchiesta interna.

Non si sa a quanto ammonti la presunta cifra complessiva intascata. Contattato da Tio/ 20 Minuti, il comandante Alberto Sargenti non si è sbilanciato. «Non vengono rilasciate dichiarazioni in quanto vi è un procedimento in corso». Sta di fatto che al momento ci sarebbe un contenzioso interno tra il giovane poliziotto, che vorrebbe fare valere le sue ragioni e non abbandonare il suo posto, e i suoi responsabili.