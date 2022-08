Il Dipartimento del territorio a Mangia e cammina sugli alpi

BEDRETTO - Domenica 7 agosto il Dipartimento del territorio (DT) sarà presente in ogni tappa della manifestazione Mangia e cammina sugli alpi 2022 in Valle Bedretto. Un pannello informativo sensibilizzerà contro l’abbandono sconsiderato di rifiuti nell’ambiente. Il Dipartimento del territorio e l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) hanno dunque deciso di rinnovare la collaborazione in ambito di sensibilizzazione con gli organizzatori dell’evento, tramite infografiche presenti lungo tutto il cammino.