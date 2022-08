Guasto risolto, la funicolare del San Salvatore riparte

Una riapertura anticipata della funicolare che naturalmente rende felice anche il direttore Francesco Markesch. «Riprendiamo l’esercizio sicuri di avere fatto tutto il possibile per sanare il danno e assicurare la piena efficienza e la sicurezza dell’impianto di risalita. Vorrei ringraziare tutti i collaboratori che hanno messo in campo il massimo sforzo per ripristinare il servizio. Un risultato importante - conclude il direttore - anche in considerazione che ci troviamo in un periodo di alta stagione».