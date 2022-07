L'idea di Miriam: aiutare i giovani rifugiati con lo sport

Anche quella di Kaegi è una storia di migrazione: «Io sono di origini irlandesi e sono arrivata in Ticino dodici anni fa senza sapere l’italiano. Anche se non ero una rifugiata e non avevo problemi economici, è stato difficile per me integrarmi», ha raccontato l’insegnante. «Ho due figli, uno di 15 e l’altro di 19 anni. A questa età i ragazzi vogliono solo stare con i loro amici e uscire, ma se non conoscono nessuno e non sanno dove andare cosa fanno? Mi sono messa nei panni di queste mamme e ho voluto fare qualcosa», conclude.