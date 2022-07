Importanti novità al Lido di Ascona

Nel 2023, in questo luogo che attrae sia i residenti che i turisti, sono previsti importanti cambiamenti cominciando dalla gestione. Si è infatti conclusa la procedura di concorso e il Patriziato di Ascona ha scelto il Seven Group per «le capacità organizzative e imprenditoriali unite a una decennale esperienza nel settore». Il Patriziato inoltre ha in programma interventi di riqualificazione dell’edificio, firmato dall'architetto Livio Vacchini, e di manutenzione del prato e della spiaggia. Saranno infatti adeguati gli impianti e le strutture alle nuove tecnologie e alle nuove normative, in particolare d'igiene e sicurezza.