Castagni secolari, la siccità li soffoca e li fa invecchiare

Verso il 2002 il ricercatore Krebs ha raccolto dati sulla distribuzione, lo stato di salute e la stabilità strutturale di oltre 300 grandi castagni in Ticino e nel Moesano e ha redatto un inventario molto apprezzato. Un ventennio dopo, Caterina Beffa - studentessa di master presso il Politecnico federale di Zurigo - ha rivisitato circa un terzo di questi alberi inventariati (101 per l’esattezza) per studiare come è cambiata la loro salute da allora e da cosa sono dipesi tali cambiamenti. Risultato? Oltre due terzi degli alberi (il 67%) hanno subito un declino della salute generale rispetto al primo inventario, il 26% ha conservato lo stato di salute iniziale e solo il 7% ha beneficiato di qualche miglioramento in tal senso.