Nel "regno degli svizzero tedeschi": il video

Dalla doccia al cibo – In Largo Zorzi c'è chi si fa la doccia. Chi è in coda per mangiare qualcosa di particolare. Chi si gode i concerti gratuiti della "Piazza Piccola". «Le cose in generale stanno andando bene – dice Büchi –. Abbiamo una media di 7.000 persone a sera per i concerti di Piazza Grande. Per alcune serate siamo riusciti a raggiungere anche il "tutto esaurito". Bisogna pensare che Moon and Stars non è più solo in Piazza Grande. Abbiamo praticamente due eventi in uno. In Largo Zorzi c'è la "Piazza Piccola", ci sono i food truck, c'è la ruota panoramica. Ed è sempre pieno di gente. Questo significa che la manifestazione sta andando forte su più fronti».