Arzo rimane senz'acqua: «Colpa di una perdita»

SVIZZERA 1 gior

Non arrivare a fine mese, anche se fai due lavori

70 ore di lavoro a settimana ma la borsa resta stretta, quella del doppio impiego è un realtà in crescita in Svizzera.

Non abbastanza poveri per ricevere aiuti, ma al limite dell'auto-sussistenza. La storia di un 44enne operaio che fa anche delivery per far quadrare i conti: «Senza il caffè non so come farei».