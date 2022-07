Drone e rover, 100k per strizzare l'occhio alla sostenibilità

Le due macchine sono in grado di mappare la zona in cui vengono utilizzate e a individuare, se non prevenire, tutta una serie di fenomeni che possono accadere in un vigneto. In particolare, applicando il concetto di un'agricoltura più ecologica che biologica, sono programmate per poter utilizzare sostanze vive che riescono a combattere tutta una serie di parassiti e funghi. I loro sensori sono in grado di individuare quale pianta ha una determinata patologia e possono quindi andarla a trattare in maniera specifica.