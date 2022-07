Zali: «La suina arriverà in Ticino»

«La situazione è sotto controllo e in Ticino non ci sono ancora casi - ha spiegato Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e socialità - ma lo scenario è cambiato rispetto agli ultimi mesi a seguito della comparsa di casi nel nord Italia». De Rosa ha sottolineato che gli esseri umani non devono essere indifferenti a questa malattia perché possono essere un vettore per trasportarla, ad esempio con il cattivo smaltimento dei rifiuti, la cattiva abitudine di gettare la pelle del salamino nel bosco, poiché la suina può restare anche in carni non cotte come i salami di cinghiale. L'appello è unanime da parte delle autorità: si consiglia ai vacanzieri di non importare salumi da dove la malattia è presente, come ad esempio nel nord Italia. Fin qui il discorso sulla prevenzione. Ma accanto a ciò c'è anche un fase d'intervento che scatterà nel momento in cui dovesse arrivare il virus. In quel caso come in tutte le malattie infettive potrebbero scattare dei divieti: verranno limitate la caccia o le escursioni al di fuori dei sentieri a tutela della salute degli animali.