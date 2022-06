L'occhio dei droni per salvare i cuccioli di capriolo

«Le operazioni di sfalcio dei prati possono essere letali per i piccoli di capriolo. Rannicchiati e nascosti tra l’erba alta nelle prime settimane di vita, sono spesso invisibili a occhio nudo, anche a causa del pelo maculato. Le distese erbose situate nelle vicinanze dei boschi sono particolarmente interessate dal problema», spiega il DT in un comunicato. I caprioli, per difendersi da una minaccia, in genere non si mettono in fuga ma puntano su mimetismo e vigilanza.