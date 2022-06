Due progetti per rivalorizzare il borgo di Brissago

La caccia al tesoro - La caccia al tesoro si snoda lungo un percorso in sei tappe che parte dal lungolago e porta fino al Sacro Monte. Ad ogni tappa si trova una moneta che raffigura uno dei personaggi della storia, raccontata attraverso divertenti filastrocche. «Questa caccia al tesoro di nuova generazione – spiega Frapolli - piacerà in particolare ai bambini ed è un’ottima occasione per partire alla scoperta dei luoghi più particolari, significativi e nascosti di Brissago. Scaricando un’app dedicata le famiglie possono cimentarsi nella ricerca delle monete disperse che compongono il tesoro dei pirati e ottenere la ricompensa finale. Questa applicazione è un esempio di come sia possibile utilizzare le nuove tecnologie in ambito turistico per valorizzare il territorio con iniziative innovative».