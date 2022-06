Festa della Musica, «bilancio estremamente positivo»

MENDRISIO - 36 ore di concerti e un bilancio «estremamente positivo»: si è conclusa nelle scorse ore la nona edizione della Festa della Musica a Mendrisio, che ha richiamato nel Borgo persone di tutte le età che hanno assistito agli oltre 30 concerti proposti dagli organizzatori.

La due giorni di musica è stata inaugurata venerdì dai Crazy Stools, che hanno fatto da padroni di casa e hanno dato il via a un crescendo, culminato con l'esibizione decisamente sopra le righe (e, per questo, memorabile) degli Sgaffy in Piazza del Ponte.

Sabato è stato l'intero Borgo a risuonare di note, con i più svariati generi musicali sui vari palchi da Corso Bello fino a San Giovanni, dalla Corte dei Pompieri al piazzale della Filanda. Piazza del Ponte, il cuore della Festa della Musica, ha aumentato i propri battiti nel corso delle ore, raggiungendo il climax con l’esibizione dei Klischée. Anche gli eventi collaterali di musica classica e di musica popolare si sono confermati degli appuntamenti apprezzati e seguiti dal pubblico, così come l’After a Rancate che questa mattina alle prime luci dell’alba ha chiuso definitivamente la Festa della Musica.

Gli organizzatori «tengono a formulare un sincero ringraziamento alla città di Mendrisio e a tutta la popolazione che dopo due anni di pausa forzata ha riaccolto a braccia aperte la manifestazione, andando a riempire il Borgo, in particolare a partire dalle 20, quando la strada cantonale è stata chiusa al traffico e ha permesso a tutti di appropriarsi delle vie della città. Non si segnalano interventi da parte degli enti di primo intervento: la manifestazione si è svolta nella più completa calma, in un’atmosfera di sano divertimento». L'attuale formula - evento gratuito su più palchi - si è rivelata vincente e verrà riproposta anche in futuro. L'appuntamento con la decima edizione della Festa della Musica è per il 23 giugno 2023.

FESTA DELLA MUSICA