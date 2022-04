Il Morandi ha riaperto con il botto

LUGANO - È stata una riapertura con il botto quella vissuta ieri dal Morandi. Lo storico locale di via Trevano ha infatti vissuto una prima da tutto esaurito nella serata della sua rinascita, riproponendo il suo vecchio nome e lo stile di un tempo.

«L'abbiamo chiamato Morandi - hanno sottolineato i nuovi proprietari durante i festeggiamenti per la riapertura - perché questo nome lo abbiamo nel cuore. Chi ha creato questo locale purtroppo non è più qui fisicamente, ma sono sicuro che è comunque con noi».

Ad animare la rinascita del Morandi ci ha pensato un ospite d'eccezione, ovvero DJ Mario Fargetta che con la sua musica ha fatto ballare e divertire le numerose persone giunte in Via Trevano per dare il bentornato allo storico club di Lugano che tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90 è stato uno dei ritrovi più "in" di tutto il cantone.

E allora... Bentornato Morandi.

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)