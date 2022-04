Falso allarme: deviati verso Lucerna

FLUELEN - L'Axenstrasse è rimasta chiusa per circa due ore stamattina tra Flüelen e Sisikon, nel canton Uri, in seguito a una panne al sistema di sorveglianza per la caduta di massi.

Verso le 06.00 il sistema di monitoraggio "Gumpisch" ha fatto scattare un allarme tecnico presso la centrale della polizia cantonale, indica un comunicato diramato da quest'ultima. Ciò comporta la chiusura automatica della Axenstrasse.

Alle 08.15 il servizio d'allerta Alert Swiss ha segnalato che il tratto dall'A4 è di nuovo aperto. Stando alla polizia urana l'allarme è stato azionato a causa di un problema tecnico, che è stato nel frattempo identificato. Il sistema di monitoraggio è di nuovo in funzione.

Per chi viaggiava da e verso il Ticino, ma anche per chi si doveva spostare nella regione, la polizia raccomandava di circolare via Lucerna e la galleria del Seelisberg.