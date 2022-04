Traffico: chiusi San Bernardino e San Gottardo

Giornalista in formazione

di Chiara Gallè

SAN BERNARDINO - Nel primo tunnel un incidente, nel secondo un'auto in panne. Sono chiusi al traffico i due assi fondamentali del traffico transalpino da e verso il Ticino. Non si circola in nessuna delle direzioni.

Fino alle 13:30 di oggi il Tcs prevede che il traffico nel San Bernardino resterà bloccato. La causa è un incidente. Stessa storia, ma motivazione differente nel San Gottardo, dove in entrambe le direzioni il tunnel è chiuso per un veicolo in avaria.

#A13 - S. Bernardino - Bellinzona - galleria San Bernardino-Tunnel in entrambe le direzioni tunnel chiuso, incidente, fino a oggi 13:30 — TCSBernardino_i (@TCSBernardino_i) April 2, 2022