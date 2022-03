Recupero di un paziente col verricello, ma sarà un'esercitazione

LUGANO - Nelle operazioni di soccorso ogni minuto conta e nulla va quindi lasciato al caso. Per questo motivo ogni anno la Rega organizza una settimana d’istruzione obbligatoria per i suoi piloti, medici e paramedici, come pure per i soccorritori specializzati nel recupero con elicottero (SSE) del Club Alpino Svizzero, che si svolge sull’arco di due settimane (quest'anno da lunedì 21 marzo fino al 1 aprile).

In tale occasione si esercita il recupero di un paziente (in realtà un figurante) da una zona impervia tramite l’ausilio del verricello. Equipaggi ed alpinisti, assieme al personale degli impianti di risalita di Carì, saranno pure impegnati in un esercizio di evacuazione di una cabina.

La Rega si scusa sin d’ora per l’eventuale disturbo arrecato alla popolazione e ringrazia per la comprensione.