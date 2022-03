Tanta solidarietà per i rifugiati: un'altra raccolta di beni

BIOGGIO - Con centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire dal conflitto in Ucraina, anche in Ticino sono innumerevoli le raccolte di beni destinati ai rifugiati.

Una di queste è in corso a Bioggio, in un capannone situato in via Campagna 31 (oggi, domenica, aperto dalle 8 alle 16). È promossa dal Gruppo Ticino per la pace.

«I beni raccolti - ci dice Silvano Albisetti, uno dei dieci responsabili del progetto - saranno portati alla frontiera con l'Ucraina, in Polonia e in Moldavia». Ma non tutto è destinato a partire. «Una parte resterà qui, perché stiamo cercando di anticipare il flusso migratorio: vorremmo avere dei beni per quelle famiglie che arriveranno qui».

RK Photography