Nebiopoli, ci sarà anche il corteo "rivisitato"

CHIASSO - In una versione «rivisitata» rispetto alla tradizione, ma il corteo del carnevale di Nebiopoli ci sarà. Lo ha annunciato questa mattina in un comunicato il presidente Alessandro Gazzani.

«Per motivi organizzativi - viene spiegato - non abbiamo potuto dichiararlo prima di stamattina per evitare di attirare un pubblico troppo importante a Chiasso». Una decisione presa a quattro mani «con le autorità di polizia». Il programma prenderà il via alle 14, con i carri, i gruppi e le guggen che sfileranno per Corso San Gottardo.

Una prima giornata di successo

Nella nota, gli organizzatori del carnevale chiassese tracciano inoltre un bilancio positivo della prima giornata di ieri, quella dedicata ai bambini e alle famiglie. Il corteo dei più piccoli ha visto la partecipazione di circa 400 giovanissimi, che hanno sfilato attraverso la città davanti a quasi 2000 persone.

Per quanto riguarda la serata, dopo la consegna delle chiavi da parte del sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni al "Primo Ministro" Silvano Pini la piazza cittadina e i vari esercizi pubblici hanno iniziato a popolarsi. Dalle prime stime si parla di almeno 3000 persone, anche se l'estensione della festa a tutta la città rende difficile, come spiegano gli organizzatori, fornire cifre precise.

Nebiopoli