Radar, qui devi fare attenzione

BELLINZONA - Puntuale come le tasse, come ogni venerdì arriva l'elenco dei radar. In ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 21 al 27 febbraio 2022 nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

 Sementina

 Gnosca

 Bellinzona

 Castione

 Sant’Antonino

 Gudo

 Cadenazzo

 Giubiasco

Distretto di Blenio

 Motto

Distretto di Leventina

 Pollegio

Distretto di Riviera

 Iragna

 Biasca

Distretto di Locarno

 Cugnasco

 Tegna

 Locarno

 San Nazzaro

 Gordola

 Tenero

 Riazzino

 Brione s/Minusio

 Ascona

Distretto di Lugano

 Brusino Arsizio

 Paradiso

 Melide

 Cantonetto

 Sorengo

 Medeglia

 Breganzona

 Muzzano

 Lamone

 Magliaso

 Curio

 Caslano

 Cadempino

 Rivera

 Taverne

 Gravesano

 Bioggio

 Agno

Distretto di Mendrisio

 Capolago

 Genestrerio

 Morbio Inferiore

 Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari

 Sant’Antonino

 Giubiasco

 Serocca d’Agno

 Bedano