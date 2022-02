In Ticino aumentano i ricoveri

BELLINZONA - Calano ancora i contagi da Covid-19 in Ticino. Dopo i 679 positivi registrati giovedì, oggi la curva scende a 540, si legge nel bollettino giornaliero del medico cantonale.

Aumentano invece i pazienti ricoverati, 95 contro gli 86 di ieri, mentre quelli in cure intense restano stabili a 8. Non si registrano per fortuna nuovi decessi.

Per quanto riguarda il tasso di immunizzazione - aggiornato al 15 febbraio - sono 666 391 le dosi di vaccino somministrate, per un totale del 72 per cento di popolazione vaccinata due volte. Il 78.2 per cento di over65 hanno ricevuto anche la vaccinazione di richiamo.

Nelle case anziani si registrano 3 nuovi positivi, per un totale di 37 distribuiti in 6 strutture sul territorio. Non si segnalano decessi legati al Covid.

elaborazione Tio.ch/20min