Tre ragazzi nei guai: rubavano nelle auto

BELLINZONA - Si avvicinavano alle auto, soprattutto nelle ore notturne, e provavano ad aprirle. In alcuni casi sarebbero pure riusciti a portarsi via oggetti di valore. Alcuni giovani del Bellinzonese sono recentemente finiti nei guai per una serie di furti con scasso. La notizia è stata confermata a Tio/20Minuti da un portavoce dell'Ufficio stampa della Polizia Cantonale.

«Possiamo confermare – fa sapere il portavoce – che nell’ambito di una serie di accertamenti riguardanti recenti furti con scasso nelle automobili nel Bellinzonese si stanno vagliando la posizione e le eventuali responsabilità di tre persone residenti nella regione. Per ragioni istruttorie al momento è prematuro rilasciare ulteriori informazioni».

Dalle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e fornite a Tio/20Minuti da un nostro testimone, si nota come uno dei componenti della mini banda, nel cuore della notte, si avvicina a un veicolo con una certa nonchalance. Come se niente fosse. Per poi tentare di aprire una portiera.