ACQUAROSSA - Con un «grande sforzo organizzativo», sabato 12 febbraio aprono le piste del Nara. Gli organizzatori fanno sapere che non sarà possibile attivare gli impianti su tutto il comprensorio, ma l'offerta prevista è da ritenersi «soddisfacente». Sulle tariffe giornaliere sarà applicata una riduzione del 20%.

La pista delle slitte, viene fatto sapere, è in perfetto stato per poco meno di 4 chilometri, quindi fin oltre il bosco, in corrispondenza del raccordo con il pianoro da dove sarà garantito un corridoio di rientro. Questo vale anche per le piste da sci che si presentano in buone condizioni fino al Pelabar, che sarà aperto.

La categoria delle piste aperte è quella rossa. Le piste blu non sono per il momento praticabili.

C'è poi un'altra buona notizia. Da lunedì 7 febbraio, e fino a nuovo avviso, sarà possibile sciare gratuitamente a Disentis, tutti i giorni della settimana escluso il weekend, anche con gli impianti di Campo Blenio in esercizio. Rimane altresì in vigore la riduzione del 50% per tutto il comprensorio dell'Arena Gottardo, Briegels ed Obersaxen.