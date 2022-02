Il dolore di un'intera regione: guarda il video

VIRA GAMBAROGNO - Il sindaco Gianluigi Della Santa lo aveva detto apertamente: tutta la regione è scossa per l'incendio che sta devastando i monti del Gambarogno. Insomma, una sorta di lutto collettivo. A giudicare dalle testimonianze raccolte in un video da tio/20Minuti sembra averci davvero azzeccato.



Davanti alle telecamere c'è chi fa riferimento agli enormi investimenti a livello di paesaggio, di capanne e di sentieri. C'è chi si preoccupa per gli animali. Chi per gli abitanti di Indemini e delle relative frazioni. Chi manifesta solidarietà ai pompieri che da giorni lottano contro le fiamme.



C'è anche chi si domanda cosa o chi abbia scatenato il maxi rogo e, un po' pittorescamente, espone fastidio per il rumore degli elicotteri che scendono continuamente a prendere l'acqua dal lago per le operazioni di spegnimento.