Più gente in Paradiso

PARADISO - Ben 190 abitanti in più in Paradiso. Il dato statistico si evince dallo studio annuale della popolazione - riferito dallo stesso Comune in una nota - che mette in evidenza che al 31 dicembre 2021 Paradiso contava complessivamente 4'531 residenti stabili. L'anno precedente il totale era di 4'341.

Più stranieri che svizzeri - In totale, nel 2021 gli abitanti con cittadinanza svizzera erano 2'096 (+70), mentre gli stranieri - in prevalenza italiani - erano 3'126 (+ 153 rispetto al 2020). Lo scorso anno le naturalizzazioni sono state 36 (-6).

Chi viene e chi va - Un dato che si evidenzia è il totale degli arrivi in un anno di 1'412 rispetto ai 1'003 del 2020 (+409) con le partenze che si attestano a 1'186 unità. Le nascite nel 2021 sono state 36 (=). I matrimoni sono stati 24 (+3), mentre i decessi 49 (-25 rispetto al 2020).

Appartamenti - Nell'anno appena trascorso gli appartamenti occupati a Paradiso erano 2'899 su un totale di 3'414: 515 appartamenti risultavano quindi liberi (settanta in meno rispetto al 2020). Per quanto riguarda quelli a uso commerciale, quelli occupati a fine 2021 erano 397 (quindici in più).