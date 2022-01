Il tamponamento in coda dà fastidio

SEMENTINA - Una coda permanente, da settimane. La corsa ai test in Ticino non ha causato solo problemi ai laboratori d'analisi, che hanno accumulato ritardi di giorni nella consegna dei risultati (ne abbiamo riferito nei giorni scorsi).

I tempi possono essere piuttosto lunghi anche per ricevere l'agognato tampone nel naso. Nei picchi durante le Feste o nei weekend c'è chi ha aspettato fino a tre ore in fila fuori dai test center. E se ci si mette in coda in auto - sono diversi i centri che hanno allestito un drive-in per ottenere una maggiore protezione - le lunghe attese causano anomali problemi di traffico.

Traffico permanente e sostanzialmente fermo o quasi. A farne le spese è in primis chi nei pressi del "tamponamento" costante vive o lavora. A Sementina, nella zona artigianale Mundasc, le code al drive-in hanno creato malumori nel vicinato. «La situazione non è vivibile da ormai diversi mesi» lamenta il titolare di una ditta di serramenti con sede in via Pobbia.

«Le auto in coda si posizionano sul marciapiede, che diventa di fatto inagibile». I pedoni - racconta l'artigiano - sono costretti a camminare in strada, anche con bambini e passeggini. Inoltre le auto in coda costituirebbero un ostacolo all'accesso ai capannoni. «I nostri mezzi per entrare a volte devono aspettare mezzora. Non se ne può più».

La situazione è stata segnalata al centro drive-in, ma non si è arrivati ancora a una soluzione. Anche la Polizia comunale di Bellinzona è stata sollecitata.

foto lettore