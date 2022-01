Il Torcicollo in Ticino con due mesi d'anticipo

COMANO - Se ne stava tranquillo su un albero di cachi a Comano. Stiamo parlando di un individuo di Torcicollo, l'unico picchio migratore europeo.

La sua presenza in Ticino non è per nulla strana. Se non fosse che di solito tale uccello arriva nella nostra regione soltanto all'inizio di marzo. L'esemplare in questione - osservato oggi 10 gennaio - è dunque arrivato con due mesi di anticipo. «Probabilmente a causa delle temperature miti delle ultime settimane» scrive l'associazione Ficedula in una nota.

Il Torcicollo ha un’alimentazione insettivora e si ciba solitamente di formiche ma può approfittare anche di frutta morbida. L'esemplare è stato osservato su un albero di cachi: quest'anno questi frutti sono particolarmente abbondanti e fungono da importante mangiatoia naturale.

Il fenomeno della presenza di alcuni individui di Torcicollo trova riscontro anche in altre regioni dell’area mediterranea dove il Torcicollo sta tentando di svernare specialmente nel sud della Spagna e in Italia. «Che, dopo l'invasione degli aironi guardabuoi, anche questo avvistamento in Ticino sia dunque un ulteriore segno dei cambiamenti climatici?» si chiede l'associazione.