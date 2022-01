In arrivo venti fino a 80 km/h

LUGANO - Lasciate ormai alle spalle le temperature che negli scorsi giorni evocavano fioriture primaverili piuttosto che i sempre più vicini giorni della merla, si torna a un tempo più consono per la stagione.

E fin qui è un bene se non fosse che da Locarno-Monti arriva una nuova allerta meteo. Dal mezzogiorno di oggi fino alle 9 di domani, dovrebbero arrivare folate fino a 80 chilometri orari in pianura (100 km/h sopra gli 800 metri).

Si abbassano, ma nemmeno troppo, le temperature. A basse quote le temperature continuano a superare gli 11 gradi anche se tenderanno a calare leggermente nel corso della settimana attestandosi tra i 5/7 gradi durante il weekend.

Proprio il vento, però, dovrebbe riportare un po' di azzurro in cielo. Per il prossimi giorni è previsto un tempo sostanzialmente soleggiato e nessun fiocco all'orizzonte, almeno a basse quote. Qualche fiocco sarà possibile in Engadina, da venerdì (si parla di 1/3 centimetri).