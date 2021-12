AM Suisse Ticino: ecco i neodiplomati

BELLINZONA - Sono sette i giovani che negli scorsi giorni hanno ricevuto l'Attestato Professionale Federale come Capo-officina e di montaggio APF rispettivamente Disegnatore metalcostruttore APF nel settore delle metalcostruzioni.

I neodiplomati, che hanno portato a termine un corso preparatorio all'esame professionale della durata di due anni, hanno ricevuto le congratulazioni del presidente di AM Suisse Ticino Fabio Cameroni. «Un percorso formativo come quello affrontato da voi è molto importante perché prepara a posizioni specialistiche di responsabilità ed è caratterizzato da un’importante rilevanza pratica».

A ottobre, AM Suisse Ticino aveva pure conferito il Premio Metallo - un riconoscimento istituito dall’associazione in collaborazione con il Dipartimento ambiente costruzioni e design SUPSI - all'ingegner Damiano Luraschi per il suo progetto “Passerella ciclopedonale in zona Favadin a Davesco”. Hanno inoltre ricevuto una menzione l’ingegner Sara Rocchi per il progetto “Sopraelevazione Scuola Elementare a Viganello” e l’ingegner Enrico Cometti per il progetto “Edificio industriale in acciaio ad Avenches (VD)”.

I neodiplomati: Disegnatore metalcostruttore APF Giuseppe Barbuto, Arbedo Capo officina e di montaggio APF Silvano Coriani, Como (Italia)

Manuele Gianella, Aquila

Dario Radovanovic, Minusio

Alessio Rima, Berzona

Giuseppe Rizzuti, Gorla Maggiore (Italia)

Rosario Sammito, Claro

AM Suisse Ticino