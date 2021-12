Guasto ai tabelloni delle partenze in diverse grandi stazioni

BELLINZONA - In diverse grandi stazioni in Svizzera i tabelloni delle partenze non stanno funzionando correttamente stasera. Le FFS stanno impiegando il personale per aiutare i viaggiatori a trovare i loro treni.

Il sistema d'informazione sul traffico ferroviario è in panne a Zurigo, Winterthur (ZH), San Gallo, Coira e Bellinzona. Non si sa ancora quanto dureranno i disagi, ha indicato a Keystone-Ats un portavoce delle FFS. Anche la ragione della perturbazione è sconosciuta.

L'addetto stampa ha definito «fastidioso» l'incidente, che si è verificato il giorno dell'introduzione del nuovo orario, peraltro definito un successo dalle FFS. I treni stanno comunque circolando normalmente.

Indicazione per gli utenti: l'orario su internet mostra i binari di partenza giusti se sono quelli soliti: se sussiste un cambiamento non è invece visibile sul cellulare.

Aggiornamento delle 21.24: Poco dopo le 20 il guasto è stato risolto.