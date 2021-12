In cerca di docenti per le scuole cantonali

BELLINZONA - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) annuncia l'apertura ufficiale del concorso per la nomina o l'incarico di docenti e operatori nelle scuole cantonali per l'anno scolastico 2022/23. Il bando di concorso è pubblicato oggi, venerdì 3 dicembre 2021, sul Foglio ufficiale

Il concorso concerne tutte le scuole cantonali, in particolare: Scuole medie, Scuole medie superiori, Scuole speciali, Servizio educazione precoce speciale, Servizio di sostegno pedagogico per l’integrazione, Servizio di sostegno pedagogico delle scuole dell'infanzia ed elementari, Unità scolastiche differenziate delle scuole elementari, Docenti di lingua e integrazione, Classi per il Centro federale d’asilo, Scuole professionali del secondario II e Scuole professionali specializzate superiori.

Dopo la fase di valutazione, le prime proposte d’impiego saranno trasmesse al Consiglio di Stato all’inizio di luglio 2022 e i candidati prescelti riceveranno la conferma contrattuale nelle settimane successive. Per alcuni ordini di scuola, in particolare per le scuole professionali, a dipendenza del fabbisogno di nuovi docenti e operatori, le risposte positive ai candidati giungeranno solo entro fine agosto/inizio settembre e, in qualche caso particolare, anche successivamente.

La partecipazione al concorso è possibile soltanto online su www.ti.ch/concorsiscolastici