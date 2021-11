Giornata della luce, focus sulla sicurezza dei ciclisti

BELLINZONA - Pro Velo Ticino, in occasione della 15esima edizione della Giornata della luce - in programma per il 4 novembre - sarà presente a Bellinzona e a Lugano per sensibilizzare i ciclisti a rendersi visibili sulle strade, soprattutto all'imbrunire e di notte.

«In autunno e in inverno, le stagioni più buie, aumenta il rischio d'incidenti e per questo è importante munire la bicicletta di luci, per essere visibili anche da lontano dagli altri utenti della strada. Ideali sono quelle che funzionano anche da fermi. Inoltre è importante vestire abiti chiari che rendono il ciclista ancora più riconoscibile al calare della notte».

L’azione di Pro Velo Ticino si svolgerà dalle 17.30 alle 19 in Piazzetta della Posta a Lugano e in Piazza Nosetto a Bellinzona.