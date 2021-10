L'aula immersa nel bosco è realtà

STABIO - A Stabio sono terminati i lavori per la realizzazione di un'aula nel bosco, ubicata in zona Colorine. L’idea di creare un nuovo spazio a contatto con la natura, dedicato soprattutto alle Scuole e in particolare ai bambini, risale all’inizio della passata legislatura, dove tra i vari obiettivi del Municipio figurava la valorizzazione del parco del Laveggio. Nel progetto elaborato era infatti prevista la realizzazione di un’aula didattica completamente immersa nel bosco. «L’aula nel bosco ora è realtà e permetterà alla Scuola e alla popolazione tutta di fruire di un nuovo spazio immerso completamente nella natura», commenta soddisfatto il Sindaco di Stabio Simone Castelletti.

Il 20 agosto 2019 - ricordiamo - il Municipio aveva licenziato un messaggio per la richiesta di un credito d’investimento di 300mila franchi per la valorizzazione dell'aula, credito che era poi stato avvallato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2019. Rispetto a quanto previsto nel messaggio municipale (realizzazione della struttura in zona Ferriere di Stabio), è stato deciso di prevedere la stessa in zona Colorine. Questa nuova ubicazione permette di isolarsi completamente dai rumori generati dalla zona industriale e di immergere la struttura in un contesto più consono ai suoi scopi.