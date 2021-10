Il car-pooling salverà Ligornetto?

MENDRISIO - Aperto, chiuso, poi di nuovo aperto. Ligornetto non è un rubinetto. Ma questa settimana gli abitanti del quartiere avranno invocato anche l'idraulico, per risolvere il problema dei flussi automobilistici.

La diatriba ha fatto parlare i giornali, e non sembra vicina a una soluzione. Dopo il coro di proteste levatosi lunedì mattina alla chiusura del nucleo, con tanto di addetti di vigilanza, è stato un ricorso del municipio di Stabio a far scattare la revoca del blocco, con effetto sospensivo.

Ma il problema è solo rimandato: il Municipio di Mendrisio e il Consiglio comunale lo sanno, e sono in cerca di idee. Dopo aver proposto una "vignetta" o "bollino" per i residenti del Magnifico Borgo, oggi il gruppo Lega-Udc-Udf torna alla carica rispolverando uno strumento sempre verde: il car-pooling.

I consiglieri Simona Rossini, Massimiliano Robbiani, Nicholas Robbiani, Nadir Sutter e Paola Galfetti chiedono all'esecutivo di valutare la possibilità di incentivare la mobilità condivisa tramite sussidi, intervenendo «con fermezza» presso le aziende della regione.

Gli interroganti «non vogliono favorire una nuova ondata di frontalieri» ma «migliorare la qualità di vita dei residenti» visto che il problema del traffico è diventato «ormai insostenibile».

Le domande al Municipio:

Il Municipio ha promosso sufficientemente l’ordinanza citata per fare in modo di far adottare dalle aziende sistemi di car pooling o di bus navette per diminuire il traffico?

- Il Municipio è interessato ad eventualmente riproporre sussidi applicati ai piani di mobilità? Se no, perché?

- Il Municipio è a conoscenza di aziende che hanno adottato questo sistema? Nel Comune o nel distretto?

- Il Municipio si è mai rivolto a Lugano e comuni tartassati dal traffico per proporre alle aziende di adottare questo sistema? Se sì che risultati si sono riscontrati?

- Potrebbe il Municipio chiedere con fermezza ad aziende di adottare questi sistemi per diminuire il traffico?