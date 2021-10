A2, lavori fino alle 10 per le prossime due domeniche

MELIDE / GENTILINO - Nei prossimi due fine settimana, il cantiere per il risanamento globale del tratto dell'autostrada A2 compreso tra Melide e Gentilino resterà attivo nelle notti tra sabato e domenica e fino (al massimo) alle 10 del mattino per svolgere alcune attività legate alla posa della nuova pavimentazione autostradale in prossimità delle gallerie di Gentilino e di Melide - Grancia. Lo rende noto oggi l'USTRA.

A disposizione dell’utenza vi saranno una corsia per direzione di marcia. Lo svolgimento dei lavori comporterà la chiusura della bretella di uscita di Lugano Sud per chi proviene da nord (la notte fra sabato 23 e domenica 24 ottobre) e dell’uscita autostradale di Melide, sempre per chi proviene da nord (la notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre). Sarà inoltre predisposta anche una segnaletica ad hoc.