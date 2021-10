È tempo di conferme: Nebiopoli si farà

CHIASSO - «Dopo lo stop forzato imposto al mondo intero, vogliamo tornare a osare. Tentiamo di programmare il futuro e guardare oltre questi due anni di pandemia». È con queste parole (e con un video) che il Comitato del Carnevale Nebiopoli, dopo aver concordato un piano di protezione relativo all’emergenza COVID con le varie autorità, ha annunciato ufficialmente che l'edizione 2022 avrà luogo. Dal 10 al 13 febbraio.

Per poter prendere parte ai bagordi sarà in ogni caso necessario essere muniti di un certificato Covid. Nel dettaglio, le serate di festa al villaggio saranno possibili poiché verrà predisposto un villaggio più grande rispetto al passato, in modo da poter accogliere un numero maggiore di persone. Il corteo mascherato si terrà sabato 12 febbraio 2022, con un percorso invariato. La struttura sviluppata negli anni permette infatti già di gestire la chiusura per il controllo del certificat. Il corteo dei bambini avrà un percorso ridotto (venerdì 11 febbraio 2022) visto che anche in questo caso sarà necessario chiudere il percorso e svolgere i necessari controlli. Il corteo notturno delle Guggen si terrà la sera di venerdì 11 febbraio 2022, su un percorso ridotto e uguale a quello del corteo dei bambini.

«Sarà il primo grande evento a livello cantonale. Ma non abbiamo paura, vinceremo anche questa sfida», assicura il Comitato. Che in realtà nelle ultime settimane qualche timore l'ha avuto. «Ma il Municipio di Chiasso e tutti gli enti della città coinvolti, il gruppo grandi eventi, il Consiglio di Stato e le forze di Polizia hanno saputo guidarci in questo processo».