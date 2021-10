A Lugano sovvenzionate 427 e-bike

LUGANO - Lugano ingrana la marcia verde. La Città ha aumentato il credito per i bonus e-bike a beneficio dei cittadini, da 100 a 150mila franchi l'anno. Lo comunica il Municipio in una nota odierna.

I 100mila franchi messi a disposizione per quest'anno - spiega l'esegutivo - sono già stati esauriti, segno che la domanda è superiore alle attese. Sono 431 le sovvenzioni erogate, per 427 e-bike, 3 batterie elettriche e un kit di conversione, per un importo medio di 230 franchi. Da ora fino a gennaio i crediti non verranno più erogati, mentre dall'anno prossimo gli incentivi aumenteranno a 150mila franchi.