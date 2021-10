Il Vedeggio preda degli idrocarburi

MEZZOVICO-VIRA - Non c'è pace per le acque del Vedeggio. La sponda sinistra del fiume - come precisato dal Dipartimento del Territorio (DT) in una nota - è infatti interessata da «alcuni affioramenti puntuali d'idrocarburi» all'altezza di via Cavazz, nel Comune di Mezzovico-Vira.

L’inquinante, segnalato negli scorsi giorni nel corso d’acqua, viene al momento contenuto grazie al lavoro effettuato dai tecnici del DT in collaborazione con il Corpo civici pompieri di Lugano. «Sono allo studio soluzioni volte a bloccare la dispersione degli inquinanti prima dell’affioramento sulla sponda del fiume», sottolinea il DT. «Parallelamente sono in corso approfondimenti per chiarire origine e cause del fenomeno».

L'inquinamento, oltre che sul terreno, verrà pure combattuto in magistratura. Il DT ha infatti sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico. «Vista l’inchiesta penale in corso - conclude il Dipartimento - non verranno rilasciate dichiarazioni sugli approfondimenti in corso relativamente alle possibili origini, cause e responsabilità dell’inquinamento».