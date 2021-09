Consegnati i primi diplomi ticinesi di Master in cure infermieristiche

LUGANO - Si è tenuta mercoledì 29 settembre al LAC di Lugano la cerimonia di consegna dei diplomi della prima edizione del Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche. Un importante traguardo per 19 diplomati al termine di un innovativo percorso di studi volto all’acquisizione di importanti competenze professionali nell’ambito della pratica infermieristica avanzata. Durante la cerimonia è intervenuto anche Raffaele De Rosa, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, che ha rimarcato la rilevanza del percorso di studi per il territorio ticinese.

Una nuova strada - La cerimonia di consegna dei diplomi del Master of Science in Cure infermieristiche del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI è stata aperta dal saluto del Direttore generale SUPSI Franco Gervasoni che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla costituzione del percorso formativo: dallo studio di fattibilità iniziato nel 2015 su indicazione del Gran Consiglio, al lancio della prima edizione nel 2018.

Più sbocchi per combattere l'abbandono della professione - A seguire, il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa ha portato il saluto delle autorità cantonali, complimentandosi con i diplomati per il risultato ottenuto. Il Consigliere di Stato ha inoltre sottolineato l’importanza di agire su più fronti per ampliare gli orizzonti formativi ed organizzativi in ambito sanitario per contribuire ad arginare il fenomeno dell’abbandono della professione.

Una formazione pandemica - Monica Bianchi, Responsabile del Master in Cure infermieristiche, ha infine consegnato i diplomi ai 19 studenti, ripercorrendo il percorso effettuato nei due anni e mezzo di formazione, segnati in modo indelebile dall’emergenza COVID-19 e dal fondamentale ruolo svolto dai vari diplomati all’interno delle rispettive istituzioni di cura, ma anche dalla dedizione e dall’impegno con cui hanno portato a termine con profitto il percorso di studi.

Auguri internazionali - La cerimonia è stata impreziosita dal videomessaggio di auguri di Howard Catton, CEO dell’International Council of Nursing che ha evidenziato la rilevanza del percorso Master per formare infermieri di pratica clinica avanzata, ruoli fondamentali per affrontare con adeguate competenze le sfide legate all’evoluzione e ai cambiamenti con i quali si è confrontati sempre più in ambito sanitario.

Di seguito i nominativi dei 19 Diplomati del Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche:

Barca Romina, Barro Fontana Lara, Cacio Vincenzo, Cavatorti Shaila, Chiappa Cristiano, Davitti Veronica, De Barros Lima Cristina, Fiala Sabrina, Giuffrida Silvia, Leone Alessandro, Oliveira Brandao Goncalves Silvia, Pazzi Silvia, Pezzoli Giovanna, Piattini Sara, Presta Giovanni, Sari Davide, Sberna Elisa, Silano Vedriana, Viganò Alessandra.

SUPSI