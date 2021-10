«Quei testi sono troppo pesanti? E noi ve li faremo leggere così»

LUGANO - Ha scritto testi di rara bellezza. Ma nessuno si metterebbe mai a leggerli. Come rendere dunque fruibili al grande pubblico gli scritti di Vincenzo Vela, scultore e politico di Ligornetto? È la sfida raccolta dagli studenti del Bachelor in Comunicazione visiva del Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI nell’ambito del 25esimo Premio Möbius Multimedia Lugano in programma il 15 e il 16 ottobre. Sei i finalisti con opere davvero particolari.

Il rapporto con Manzoni – Jessica Leonardi ha 21 anni e propone “Il Ventotto novembre 1866 – Il Vela ed il Manzoni”. «Nel mio video racconto del rapporto tra lo scultore ticinese e il noto scrittore italiano, attraverso la scoperta della statua “Gli ultimi giorni di Napoleone I” conservata presso il museo Vela di Ligornetto. Metto in scena la corrispondenza avvenuta realmente tra i due personaggi, intrisa di ammirazione e riconoscimento. Punto sulla suspense».

Le vittime del lavoro – Danijel Cancar (22) ricorda invece “Le Vittime del Lavoro”, riferendosi proprio a una delle opere di Vela. «Una scultura che onora gli operai vittime dello scavo del traforo del San Gottardo. La mia intenzione è stata quella di riprodurre la firma di Vincenzo Vela attraverso l'arte del graffitismo e parallelamente esporre le motivazioni dello scultore nel realizzare questa opera. Una voce fuori campo ci accompagna. Così come suoni e immagini delle ferrovie».



Il rapporto tra padre e figlio – Tocca poi a Tanzin Junden Tashi Tachget Gyalpo, 27enne, presentare il suo “Spartaco e Vincenzo”. Un video che affronta il tema del rapporto tra padre e figlio. «Leggendo una lettera tratta dall’epistolario del Vela si può dedurre come al figlio mancasse il padre Vincenzo, sempre immerso nel suo lavoro. L’argomento in un modo o nell’altro riguarda un po’ tutti noi. A un certo punto appare la scultura funeraria presente al cimitero di Ligornetto e raffigurante lo stesso Vela».

Il Vela a Lugano – L’artista di Ligornetto ha operato parecchio anche a Lugano. Ce lo ricorda il 21enne Patrick Pirro. «Prendo in considerazione le opere presenti sul lungolago. Il video è stato realizzato con la tecnica dell'hyperlapse utilizzando una GoPro MAX che ha filmato senza interruzioni l'attrice che a piedi percorrerà il tragitto. Saranno inoltre sempre presenti informazioni testuali o grafiche per permettere allo spettatore di orientarsi facilmente. Sarà un emozionante viaggio con la mente».

Uno scultore su TikTok – Shaya Pedrazzi, 21 anni, lancia il suo “Scopri Vincenzo Vela su Tiktok”. «Ho realizzato una serie di 4 video. Ciascuno propone un viaggio all’interno dei documenti del Vela e la scoperta di una statua. Il ritmo delle inquadrature accompagnate dalla musica e la breve durata non fanno stancare o annoiare chi guarda. Inoltre grazie al fatto che ogni video presenta una statua diversa di Vincenzo Vela, si può pensare di andare avanti con questa serie di video fino a presentare tutte le statue».

La fratellanza tra Svizzera e Italia – Tocca poi a Martin Franzé (22) illustrare il suo progetto, dal titolo “Alla scoperta di Vincenzo Vela”. «Presento la fratellanza tra la Svizzera e l'Italia attraverso le opere e le gesta di Vincenzo Vela. Il filmato racconta di un viaggio che inizia da Como, dal monumento dedicato a Garibaldi e termina all'interno del Museo di Ligornetto. Il soggetto del mio video è una ragazza di vent'anni che scopre l'artista, il mio intento è di coinvolgere un pubblico di età compresa tra i 18 e i 25 anni».