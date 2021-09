In duemila alle feste di quartiere

LUGANO - Si è tenuto questo sabato l'evento "Festa in corte", la giornata di festa popolare voluta dalle Commissioni dei quartieri di Viganello, Pregassona e Molino Nuovo all'interno della nuova corte del Campus Est a Viganello.

La manifestazione ha richiamato circa duemila persone tra adulti e bambini che hanno potuto conoscere meglio una quarantina di realtà del territorio e partecipare, o assistere, a ben 25 attività di vario tipo, fra cui la lettura di poesie, le performance di giovani ballerine e ballerini di scuole di danza dei dintorni e alcuni concerti. Ben mille le porzioni di pennette al pomodoro offerte alla popolazione.

I tre presidenti delle Commissioni di quartiere - Michele Amadò per Viganello, Marco Imperadore per Pregassona e Giovanni Zedda per Molino Nuovo, esprimono «soddisfazione» per la grande partecipazione e per «l'atmosfera gioiosa» che ha caratterizzato l'intera giornata. Anche le realtà che si sono presentate - ognuna con una bancarella per proporre prodotti, materiale informativo, quiz, giochi e piccoli omaggi - sono soddisfatte per l'affluenza.

Durante il momento dei saluti ufficiali, il rettore dell'Usi Boas Erez il direttore generale della Supsi Franco Gervasoni e il Capo-dicastero consulenza e gestione Tiziano Galeazzi hanno sottolineato lo spirito di festa che ha contraddistinto la giornata e la possibilità di fare vivere la grande corte interna al Campus - grande quasi come piazza della Riforma - con iniziative rivolte a tutti. Anche le visite guidate al Campus, che hanno coinvolto oltre 100 visitatori, sono state molto apprezzate.

