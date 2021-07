Disintossicarsi dal digitale, sul Generoso si può fare

MENDRISIO - Durante il lockdown, smartphone e tablet ci hanno salvato dall’isolamento sociale, professionale e scolastico, diventando i nostri compagni più fidati e presenti. Chi più, chi meno, tutti hanno aumentato l'utilizzo di questi dispositivi, fino quasi a raddoppiare i tempi di connessione. Ora, è arrivato il momento di riprendere in mano le redini della vita reale e di ritrovare il giusto equilibrio con quella virtuale.

14 cassette di sicurezza - È in questo contesto che la Ferrovia Monte Generoso ha deciso di lanciare una nuova iniziativa che permette a tutti coloro che lo vorranno, di immergersi nella natura senza dispositivi elettronici. Alla biglietteria della stazione di Capolago sono stati infatti installati 14 Safe Box per depositare il proprio smartphone o tablet e dare inizio all’esperienza denominata "Digital Detox".

Online solo la prenotazione - Il Digital Detox Day al Monte Generoso inizia con la prenotazione online del proprio box, l’unica attività digitale richiesta. Perché una volta arrivati alla stazione di Capolago nel giorno prescelto per la propria pausa digitale, si sale a bordo del primo trenino della giornata (alle 09.25) senza smartphone o tablet, ma accompagnati da un Kit Digital Detox composto da un blocchetto memo, una penna, una cartolina, un cordoncino a cui legare la chiave del box e un vademecum che fornisce brevi indicazioni su cosa fare sul treno o in vetta, come rilassarsi, scrivere, leggere o semplicemente guardare fuori dal finestrino. E ancora esplorare, camminare, fotografare (con una macchina fotografica), meditare, gustare, conversare.

Una giornata che serva da lezione - «L’iniziativa vuole dare la possibilità fisica di staccare, anche se solo per un giorno, dal proprio mondo digitale» - sottolinea Monica Besomi, Head Sales & Marketing della Ferrovia Monte Generoso - «perché solo quando finalmente non si è più iperconnessi, ci si rende conto di quanto tempo sprechiamo sui nostri inseparabili smartphone». Il Kit Digital Detox suggerisce anche alcuni step da seguire nei giorni successivi, per cambiare routine ed essere più consapevoli. «L’ideale sarebbe appunto non avere fretta a riconnettersi, e cambiare alcune abitudini per un effetto duraturo», conclude Monica Besomi.

Dalle famiglie ai manager stressati - L’esperienza proposta è rivolta a tutti: famiglie che desiderano godersi dei momenti con figli o genitori social addicted, manager bisognosi di staccare la spina, amici che si sfidano a chi resiste di più senza smartphone, ma anche aziende che vogliono assicurarsi la piena concentrazione dei propri collaboratori durante un ritiro strategico. O ancora chi, più semplicemente, vuole recuperare il tempo per sé, senza distrazioni.