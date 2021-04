Maggio Gastronomico, se ne riparla l'anno prossimo

BELLINZONA - La 34ma edizione del “Maggio Gastronomico Tre Valli e Bellinzonese” - appuntamento fisso particolarmente apprezzato dagli amanti della buona cucina - è stata rinviata al 2022. Già lo scorso anno, in piena epidemia Covid-19, era stato deciso l’annullamento e conseguente rinvio al 2021, ma negli scorsi giorni il comitato di GastroBellinzona e Alto Ticino ha dovuto nuovamente a malincuore alzare bandiera bianca.

L’attuale situazione epidemiologica non consente purtroppo di stabilire date precise: sono attese informazioni dalle autorità per i mesi di aprile e maggio e in una simile situazione di'incertezza non è possibile organizzare una rassegna gastronomica che sia all’altezza delle precedenti edizioni. Una decisione che non è stata presa a cuor leggero, in quanto la categoria degli esercenti, colpita duramente da questa prolungata chiusura, attendeva con ancor maggior speranza e fiducia la rassegna che avrebbe contribuito a dare slancio e visibilità a una stagione che sarà ancora più corta.

Sono stati attentamente valutati i pro e i contro di una rinuncia ma i rischi, le incertezze e le incognite hanno avuto il sopravvento per il secondo anno consecutivo. Il lavoro organizzativo, il sostegno degli sponsor e l’impegno degli Chef di cucina nel creare menu gustosi e accattivanti, anche quest’anno vengono purtroppo vanificati da possibili restrizioni che snaturano lo spirito e le modalità organizzative della rassegna.

Il comitato di GastroBellinzona e Alto Ticino valuterà in ogni caso se organizzare un piccolo evento simbolico sotto il cappello del “Maggio Gastronomico”, così da ricordare agli affezionati clienti che appena le condizioni lo permetteranno sarà felice di lanciare una rassegna sempre più importante.

L’appuntamento con la prossima edizione è comunque già fissato dal 1 al 31 maggio 2022 con nuove proposte, nuovi piatti e nuovi omaggi.