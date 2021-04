Il Presidente del Gran Consiglio all’Ospedale Beata Vergine

MENDRISIO - Il Presidente del Gran Consiglio Daniele Caverzasio, accompagnato dal Segretario generale Tiziano Veronelli, si è recato oggi in visita all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, dove è stato accolto dal Presidente dell’Ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido, dal Direttore generale Glauco Martinetti, dal Direttore OBV Pierluigi Lurà e dal Direttore sanitario nonché primario di Medicina interna Brenno Balestra.

L’incontro ha permesso ai vertici dell’Ente di sottolineare l’importante ruolo di presidio strategico svolto dal nosocomio nel contesto dell’offerta sanitaria globale e in quello regionale. L’accento è quindi stato posto sulle sfide future che attenderanno EOC e OBV nella fase “post Covid” e sul ruolo determinante per l’ulteriore sviluppo della struttura sanitaria svolto dalla nuova ala, attualmente in costruzione. La discussione ha quindi riguardato la progettualità di EOC per il quadriennio 2021-2025, in riferimento alla struttura di Mendrisio; l’aspirazione è che, anche grazie alla nuova struttura, l’OBV possa divenire il polo sanitario di riferimento per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio.

La delegazione ha quindi avuto modo di visitare il cantiere della struttura che sarà inaugurata il prossimo anno e di conoscere da vicino la nuova apparecchiatura RM, di recente acquisizione, fiore all’occhiello dell’Ospedale.